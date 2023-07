Kanadischer Eishockey-Star Bergeron beendet seine Karriere

Der kanadische Eishockey-Star Patrice Bergeron hat einen Tag nach seinem 38. Geburtstag sein sofortiges Karriereende bekanntgegeben.

Der Center spielte in seiner langen Karriere insgesamt 19 Jahre lang für die Boston Bruins. Ab 2020 war Bergeron Kapitän der Bruins. „Ich hatte die Ehre, vor den besten Fans der Welt im Trikot der Bruins zu spielen und mein Land auf höchstem internationalen Niveau zu vertreten. Ich habe dem Spiel alles gegeben, was ich körperlich und emotional habe, und das Spiel hat mir mehr zurückgegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können“, sagte Bergeron in einer offiziellen Aussendung der Bruins.

In der NHL brachte es der beste Two-Way-Angreifer aller Zeiten auf 1294 Spiele und 1040 Punkte (427 Tore und 613 Assists). Der größte Karriereerfolg von Bergeron ist der Stanley-Cup-Gewinn 2011 mit Boston. 2013 und 2019 erreichte er mit dem Original-Six-Team zwei weitere Male das Finale.

Auf internationaler Bühne holte er 2004 mit seinem Heimatland Kanada den WM-Titel, 2010 und 2014 gewann er Gold bei den Olympischen Winterspielen. Damit ist Bergeron einer von nur 30 Eishockeyspielern der Geschichte, der Mitglied des Triple-Gold-Clubs (Stanley-Cup-Erfolg, WM-Gold und Olympisches Gold) ist.

Auf individueller Ebene gewann Bergeron sechs Mal die „Selke Trophy“ als bester Defensivstürmer der NHL. Damit ist er Rekordhalter. Außerdem holte er einmal den „Mark Messier Leadership Award“ für besondere Führungsqualitäten, einmal die „King Clancy Memorial Trophy“ für Führungsqualitäten und soziales Engagement auf und neben dem Eis und einmal den „NHL Foundation Player Award“ für wohltätige Zwecke in der Gesellschaft.



Bergeron galt während seiner aktiven Zeit als einer der beliebtesten und meist respektierten Spieler in der NHL.

(Red.)

Bild: Imago