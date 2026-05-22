Kanadischer Trainer heuert in Salzburg an

Der Kanadier Alan Letang ist der neue Trainer von ICE-Klub EC Red Bull Salzburg.

Der 50-Jährige kommt vom deutschen Zweitliga-Klub Blue Devils Weiden, er wird erstmals in einer Topliga als Chefcoach tätig sein. Vor seinem Engagement seit vergangenem Februar in Deutschland war er Co-Trainer in Zagreb und viele Jahre in der kanadischen Juniorenliga OHL tätig gewesen. Mit Kanadas U20-Team wurde er Weltmeister. In Zagreb war Letang auch als Verteidiger und Kapitän aktiv gewesen.

Der einst in 14 NHL-Spielen eingesetzte kanadisch-kroatische Doppelstaatsbürger war als Verteidiger einige Jahre in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) aktiv, und zwar mit dem HC Innsbruck (2008/09) und Medvescak Zagreb (2009-2013). „Genau wie zu meiner Zeit als Spieler strebe ich auch als Trainer unermüdlich nach Verbesserung. Ich kann es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen“, sagte Letang. Helmut Schlögl, Managing Director Pro Salzburgs, sieht bei ihm „einen modernen Coaching-Ansatz“.

(APA) / Bild: Imago