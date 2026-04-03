Kane fehlt Bayern in Freiburg – Einsatz gegen Real offen

Harry Kane wird dem FC Bayern zumindest im Bundesligaspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) nicht zur Verfügung stehen.

„Ich hätte ihn gerne dabeigehabt, aber Stand heute geht das nicht“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag. Für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) sei er „trotzdem positiv“.

Kane habe bis zum vergangenen Sonntag bei der englischen Nationalmannschaft „gut trainiert“, berichtete Kompany, dann habe er „irgendwann sein Sprunggelenk gespürt“. Davon abgesehen sei sein Kader „ungefähr so, wie er sein muss vor den großen Spielen“.

Die zuletzt angeschlagenen Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito und Jonas Urbig seien einsatzbereit, berichtete Kompany. Was „die Minuten angeht“, habe er noch keine Entscheidung getroffen. „Wer anfangen kann, werden wir sehen.“

Nicht spielen kann neben Kane auch dessen Stellvertreter: Nicolas Jackson ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei Bayer Leverkusen für die Partie in Freiburg noch gesperrt. Wie er darauf regieren wird, wollte Kompany noch nicht verraten: „Wir versuchen, logische Entscheidungen zu treffen, die uns weiterhelfen.“

(SID) / Bild: Imago