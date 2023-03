Kane nach New York getraded – Edmonton verstärkt sich in der Defensive

Superstar Patrick Kane verstärkt die New York Rangers im Kampf um den Stanley Cup. Der 34-Jährige wurde in einem Trade, der auch die Arizona Coyotes involviert, von den Chicago Blackhawks in den Big Apple transferiert.

Kane hat in 16 Jahren für die Blackhawks in 1.161 Spielen 1.225 Scorerpunkte erzielt. Mit Chicago gewann der Routinier dreimal den Stanley Cup (2010, 2013, 2015) und zählt zu den prägenden Spielern seiner Generation. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Knapp drei Tage vor der Trade Deadline ist das Hin- und Her zwischen den Blackhawks und Rangers beendet. Zusammen mit Kane wechselt Minor-League-Spieler Cooper Zech in die Organisation der Rangers. Im Gegenzug wechseln mit Vili Saarijärvi und Andy Welinski zwei Minor-League-Akteure sowie ein Zweitrunden Draftpick 2023 und ein Viertrunden Draftpick 2025 nach Chicago. Der Zweitrunden Pick kann in einen Erstrunden Pick umgewandelt werden, sofern die Rangers heuer das Conference League Finale erreichen. Die Arizona Coyotes erhielten zusätzlich einen Drittrunden Draftpick 2025 von New York, dafür übernehmen sie 50% des Gehalts von Kane.

Bei den Rangers trifft Kane auf seinen früheren Sturmpartner Artemi Panarin, mit dem er Medienberichten zufolge wieder in einer Linie spielen soll. Vor wenigen Wochen erwarben die Rangers zudem Vladimir Tarasenko von den St. Louis Blues.

Edmonton holt Ekholm

Auch die Edmonton Oilers haben sich am späten Dienstagabend verstärkt. Verteidiger Mattias Ekholm wechselt zusammen mit einem Sechstrunden Draftpick 2024 von den Nashville Predators nach Kanada. Im Gegenzug erhalten die Predators Tyson Barrie, Reid Schaefer, einen Erstrunden Draftpick 2023 und einen Viertrunden Draftpick 2024.

Neben den Oilers und Rangers stehen auch die Los Angeles Kings vor einem großen Trade. Demnach soll Goalie-Ikone Jonathan Quick und mehrere Draftpicks die Kings in Kürze verlassen, im Gegenzug sollen Tormann Joonas Korpisalo und Verteidiger Vladislav Gavrikov von den Columbus Blue Jackets nach LA wechseln. Laut Insider-Informationen müssen noch letzte Details zwischen den zwei Teams geklärt werden.

Minnesota siegt und holt zwei Neue

Minnesota Wild hat seinen Erfolgslauf in der nordamerikanischen Eishockeyliga fortgesetzt und sich zudem mit zwei Stürmern verstärkt. Die Mannschaft von Dean Evason besiegte am Dienstag die New York Islanders mit 2:1 nach Penaltyschießen. Matchwinner war Torhüter Filip Gustavsson, der 39 Torschüsse abwehrte und im Penaltyschießen alle drei Versuche der Gäste parierte. Minnesota hat in den jüngsten sieben Spielen 13 von möglichen 14 Punkte geholt und liegt auf Platz zwei der Central Division. Vor dem letzten Viertel des Grunddurchgangs hat die Mannschaft aus St. Paul sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegs-Platz. Schon im Hinblick auf das Playoff hat General Manager Bill Guerin am Dienstag auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Drei Tage vor Ende der Transferzeit verpflichtete Minnesota die Stürmer Marcus Johansson von den Washington Capitals und den aktuell verletzten Gustav Nyquist von den Columbus Blue Jackets. Die Boston Bruins, das beste Team der Liga, feierten nicht zuletzt dank Linus Ullmark einen 4:3-Auswärtssieg bei den Calgary Flames. Der 29-jährige schwedische Torhüter, der am Wochenende selbst ein Tor erzielt hatte, wehrte 54 Torschüsse ab und stellte damit einem Clubrekord auf. Boston hält nach dem achten Sieg hintereinander bei 99 Punkten.

Alle Ergebnisse vom Dienstag:

San Jose Sharks – Montreal Canadiens 1:3

Arizona Coyotes – Chicago Blackhawks 4:1

St. Louis Blues – Seattle Kraken 3:5

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 1:3

Minnesota Wild – New York Islanders 2:1 SO

Winnipeg Jets – LA Kings 5:6 SO

Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets 3:5

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 1:4

Ottawa Senators – Detroit Red Wings 6:1

Calgary Flames – Boston Bruins 3:4 OT

(APA/Red.)

Bild: Imago