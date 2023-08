Kane, Neuer, Goretzka, „Holding Six“: Viele offene Fragen beim FC Bayern

Wann kommt Kane, was ist mit Neuer, was wird aus Goretzka – und bekommt Trainer Tuchel noch einen Sechser? Eine Woche vor dem Supercup herrscht beim FC Bayern weiter Gesprächsbedarf.

Thomas Tuchel ist keiner, der lange um den heißen Brei herumredet. Auch während der Reise des FC Bayern nach Asien sendete der Trainer unmissverständliche Signale – sei es in Form seiner Mannschaftsaufstellung bei den drei Testspielen, sei es durch erstaunlich offene Anmerkungen. Erneut hat Tuchel nun auch klargemacht: Im aktuellen Kader befindet sich kein „Sechser“ nach seiner Vorstellung. Was intern zumindest für Irritationen sorgt.

„Ich bin ein Sechser“, konterte Joshua Kimmich den Befund seines Trainers. Tuchel hatte behauptet: „Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert“, dem es also „mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht.“ Kimmich, so die Botschaft, ist diese sogenannte „Holding Six“ nicht. Er sei, sagte Tuchel, vielmehr „unser Stratege, der alles gerne macht und kann“.

Differenzen bei Tuchel und Hoeneß

Und jetzt? Geht es nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der wie Tuchel Mitglied im siebenköpfigen „Ausschuss Sport“ der Bayern mitredet, braucht es keinen Sechser, schließlich sei ja der ablösefreie Konrad Laimer gekommen. Der Trainer hat da offensichtlich eine andere Meinung. Er hatte sich Declan Rice ausgesucht, der Engländer wechselte allerdings für 116 Millionen Euro von West Ham United zum FC Arsenal. Eine Alternative? Ist derzeit nicht in Sicht.

Wohl auch um die Wogen ein wenig zu glätten, sagte Tuchel deshalb auch: „Wir vertrauen unseren Spielern.“ Inwieweit das für Leon Goretzka gilt, erscheint fraglich. Schon vor der Abreise nach Asien war den Äußerungen des Trainers zu entnehmen, dass der Nationalspieler nicht mehr erste Wahl neben Kimmich ist, bei den drei Testspielen in Tokio und Singapur begann dann jeweils Neuzugang Laimer. Tuchel behauptete, es sei „eine Momentaufnahme“.

Besetzung im Tor und Sturm auch noch ungeklärt

Für den Moment wären damit auch Mathijs de Ligt und Kingsley Coman erst mal raus – beide wurden wie Goretzka in allen drei Testspielen jeweils erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Weitere Erkenntnisse vor dem Supercup gegen RB Leipzig am 12. August (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit dem Sky-X-Traumpass) könnte das nächste Testspiel bringen: Schon am Montagnachmittag trifft der FC Bayern im Vorort Unterhaching auf die AS Monaco.

Tuchel hat auch betont: „Wir vertrauen unseren Spielern, ihrer Qualität.“ Und doch sind viele Fragen offen vor dem Start in die Saison: Der seit Wochen angestrebte Transfer von Harry Kane ist nach wie vor nicht vollzogen. Unklar bleibt auch: Wie sieht die Übergangslösung im Tor aus? Eine Rückkehr von Manuel Neuer scheint ungewiss, Yann Sommer ist ein Kandidat bei Inter Mailand. Auch hier hängen die Bayern im Stadium der Diskussionen fest.

