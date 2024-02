Kane schießt Detroit bei Chicago-Rückkehr zum Sieg

Eishockeystar Patrick Kane hat die Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei seiner Rückkehr nach Chicago jubeln lassen.

Beim 3:2 gegen die Blackhawks erzielte Kane am Sonntag (Ortszeit) in der Verlängerung den Siegtreffer. Es war das erste Spiel für den 35-Jährigen in Chicago seit dem Abschied von den Blackhawks, mit denen er drei Mal den Stanley Cup gewann, vor einem Jahr. Die Fans seines Ex-Clubs feierten Kane mit „standing ovations“.

Nichts zu feiern gab es diesmal für die New York Rangers. Das beste Team im Osten unterlag dem schlechtesten, den Columbus Blue Jackets, mit 2:4. Die Rangers hatten zuvor zehn Spiele in Folge gewonnen und verpassten durch die Niederlage einen neuen Clubrekord.

