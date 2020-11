Kann Christian Fuchs mit Leicester die Tabellenführung gegen Jürgen Klopps Liverpool verteidigen? Das Premier League Spitzenspiel am Sonntag live & exklusiv bei Sky!

Die Premier League lässt es nach der Länderspielpause gleich ordentlich krachen: Jürgen Klopps FC Liverpool bittet Leicester City mit Christian Fuchts zum Spitzenspiel an die Anfield Road! Der Sensationsmeister von 2016 führt aktuell mit 18 Punkten die Premier League an. Dahinter lauert punktgleich mit Tottenham und einem Punkt Abstand der Titelverteidiger. Ob die Foxes den Angriff der Reds abwehren können, ist am Sonntag ab 19:30 Uhr live & exklusiv bei Sky zu sehen. Durch das spannungsgeladene Duell führen Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric. Sky Q Kunden können das Spiel wahlweise auch auf Sky Sport UHD in gestochen scharfem UHD erleben.

Eröffnet wird der Spieltag in England am Samstag mit vier Partien in Folge: den Auftakt macht ab 13:20 Uhr der FC Chelsea bei Newcastle United, gefolgt von der Begegnung zwischen Aston Villa und Brighton & Albion (ab 15:50 Uhr), in der die „Villans“ mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Platz eins vorrücken könnten. Die weiteren Spiele am Samstag sind ab 18:20 Uhr die zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City sowie ab 20:50 Uhr zwischen Manchester United und West Browmwich Albion.

Am Sonntag stehen zusätzlich zum Spitzenspiel die Begegnungen FC Fulham gegen FC Everton (ab 12:50 Uhr), Sheffied United gegen West Ham United (ab 14:55 Uhr) sowie Leeds United gegen den FC Arsenal (ab 17:20 Uhr) an.

Komplettiert wird der 9. Spieltag auf der Insel am Montagabend von den Begegnungen zwischen dem FC Burnley und Crystal Palace (ab 18:20 Uhr) sowie den Wolverhampton Wanderers und Ralph Hasenhüttls Überraschungsteam, FC Southampton. Ob die Saints ihren Höhenflug fortsetzen können, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv bei Sky zu sehen.

Der 9. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Newcastle United – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Aston Villa – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

18:15 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: Manchester United – West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:50 Uhr: FC Fulham – FC Everton live auf Sky Sport 1

14:55 Uhr: Sheffield United – West Ham United live auf Sky Sport 1

17:20 Uhr: Leeds United – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

19:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – Leicester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

22:15 Uhr: “What a strike!“ auf Sky Sport 1

Montag:

18:20 Uhr: FC Burnley – Crystal Palace live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 2

