Kann der SK Rapid im Fernduell am Mittwoch an Leader Salzburg heranrücken? Alle Spiele der 27. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky

TSV Hartberg – SK Rapid und WAC – Salzburg am Mittwoch ab 17:30 Uhr live & exklusiv als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz

Im Anschluss ab 20:25 Uhr das Spiel zwischen dem LASK und Sturm Graz live bei Sky

SKN St. Pölten – SV Mattersburg und Admira – SCR Altach am Dienstag ab 17:30 Uhr live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Auch Austria Wien – WSG Tirol läuft ab 20:25 Uhr live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten: Toni Pfeffer & Marc Janko am Dienstag sowie Hans Krankl & Alfred Tatar am Mittwoch

Sky zeigt alle ausstehenden Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der Tipico Bundesliga live

Es geht weiter Schlag auf Schlag in der Tipico Bundesliga! Am Dienstag und Mittwoch steigt bereits die dritte englische Runde seit Neustart. Fußballfans bei Sky sind wie gewohnt bei allen sechs Matches live dabei.

Die Teams der Qualifikationsgruppe starten am Dienstag in die 27. Runde. Tabellenschlusslicht St. Pölten empfängt den direkten Konkurrenten SV Mattersburg. Wer im Duell Letzter gegen Drittletzter wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln kann, ist ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD zu sehen. Zeitgleich will der SCR Altach gegen die Admira den ersten Platz in der Qualifkationsgruppe verteidigen. Das Spiel läuft auf Sky Sport 13 HD. Freunde der Original Sky Konferenz können die beiden Partien auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgen.

Die Austria hat sich am Samstag bei dem 4:1 Auswärtserfolg in Mattersburg den Frust der letzten Tage von der Seele geschossen. Am Dienstag will das Team von Christian Ilzer gegen die WSG Tirol den Aufwärtstrend fortsetzen. Das Abendspiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD übertragen.

Der SK Rapid setzte auch am Sonntag seinen Erfolgslauf fort und bleibt erster Verfolger der Salzburger. Am Mittwoch geht es für die Grün-Weißen in die Steiermark nach Hartberg. Ob sie den vierten Sieg in Serie einfahren können, ist ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD zu sehen. Parallel gastiert Tabellenführer Salzburg im Lavanttal beim WAC. Die Elf von Jesse Marsch ist seit dem Neustart noch ohne Punktverlust. Können die Wölfe daran etwas ändern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD. Die beiden Spiele können zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD verfolgt werden.

Im Anschluss treffen die gebeutelten Linzer auf Derbysieger Sturm Graz. Der LASK musste trotz einer engagierten Leistung gegen Salzburg bereits die dritte Niederlage im vierten Match seit Restart einstecken. Gegen Sturm soll endlich die Trendwende gelingen. Sky zeigt das Abendspiel live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Die 27. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Dienstag, 16. Juni 2020

17:30 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – SV Mattersburg, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

FC Flyeralarm Admira – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD



20:25 Uhr:

FK Austria Wien – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Toni Pfeffer & Marc Janko

Mittwoch, 17. Juni 2020

17:30 Uhr

TSV Prolactal Hartberg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl & Alfred Tatar

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Beitragsbild: GEPA