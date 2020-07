Kann der Weltmeister auch beim Heimspiel brillieren? Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone am Wochenende live auf Sky

Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Großbritannien vom ersten freien Training bis zur Siegerehrung

Mit allen Sessions der Formel 2 und allen Rennen der Formel 3 und des Porsche Super Cups live, insgesamt rund 30 Live-Stunden Motorsport in HD und ohne Werbeunterbrechungen

Sky Experte Nick Heidfeld ist während des Qualifyings und beim Rennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz, Peter Hardenacke berichtet live von der Strecke aus Silverstone

Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen und das Qualifying auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD, außerdem Wiederholungen des Rennens und des Qualifyings sowie Highlights aller Sessions über den Receiver auf Abruf.

Bei den bisherigen drei Rennen konnte Mercedes seine ganze Stärke demonstrieren und zweimal hieß der Sieger Lewis Hamilton. Am Wochenende geht es für den Briten zum Heim-Grand-Prix nach Silverstone. Können Lewis Hamilton und Mercedes auch in der Heimat des britischen Motorsports das Feld mit dem starken Motor dominieren oder hat insbesondere Red Bull eine Siegchance? Und kann sich Ferrari aller Kritik zum Trotz zumindest einen Podiumsplatz sichern?

Sky berichtet vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis von Großbritannien, komplett und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Für Sky Q Kunden zeigt Sky sämtliche Rennen und in der Regel die Qualifyings live in Ultra HD auf Sky Sport UHD. Bei Sky Sport F1 erleben Fans auch das Rennen so umfassend wie nirgendwo sonst im österreichischen Fernsehen. Dazu gehören auch alle Sessions der Formel 2 und die Rennen der Formel 3 und des Porsche Super Cups. Damit dürfen sich Motorsportfans wieder auf insgesamt rund 30 Live-Stunden Rennaction an diesem Rennwochenende auf Sky freuen.

An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Nick Heidfeld durch das Rennen und das Qualifying führen. In Silverstone geht dann Peter Hardenacke auf Stimmenfang an der Strecke.

Neben der klassischen Übertragung haben die Motorsportfans auch die Möglichkeit, die Rennen und Qualifyings auf dem Superfeed „Race Control“ auf Sky Sport 3 HD. Zusätzlich zu den klassischen Renn-Bildern werden dort auf bis zu vier Einzel-Screens Bilder aus der Cockpit-Perspektive („Onboard“), der Boxengasse („Pitlane“) und eine Übersicht über die wichtigsten Renndaten („Timing Page“) zu sehen sein.

Bereits am Donnerstag blickt Sky Sport News HD in der Talkshow „Warm-up – der Auftakt zum Rennwochenende“ gemeinsam mit Studiogast Sascha Roos auf das bevorstehende Rennwochenende. Es wird dabei auch Schalten zu den Reportern vor Ort geben und es werden die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.

Der Grand Prix von Großbritannien live bei Sky:



Donnerstag:

17:30 Uhr: Warm Up – Das Motorsport Spezial auf Sky Sport News HD

Freitag:

11:55 Uhr: Formel 1: das 1. Freie Training auf Sky Sport 1 HD

13:50 Uhr: Formel 2: Training auf Sky Sport 1 HD

14:45 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport 1 HD

15:55 Uhr: Formel 1: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1 HD

17:55 Uhr: Formel 2: Qualifying auf Sky Sport 1 HD

Samstag:

10:20 Uhr: Formel 3: 1. Rennen auf Sky Sport 1 HD

11:55 Uhr: Formel 1: 3. Freies Training auf Sky Sport 1 HD

14:45 Uhr Formel 1: Qualifying auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed „Race Control“ auf Sky Sport 2 HD

16:15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 1 HD

16:40 Uhr: Formel 2: 1. Rennen auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

9:40 Uhr: Formel 3: 2. Rennen auf Sky Sport 1 HD

11:05 Uhr: Formel 2: 2. Rennen auf Sky Sport 1 HD

12:20 Uhr: Porsche Super Cup Rennen auf Sky Sport 1 HD

14:00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed „Race Control“ auf Sky Sport 2 HD

17:15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 1 HD

Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.at/f1 abrufbar.

Beitragsbild: Getty Images