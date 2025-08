„Kann die Augen nicht abwenden“: Wirtz begeistert in Liverpool

Begeisterung auf den Rängen, Lob von den englischen Medien: Florian Wirtz hat bei seinem Debüt an der Anfield Road offenbar Eindruck hinterlassen.

Beim letzten Vorbereitungsspiel des englischen Meisters FC Liverpool gegen Athletic Bilbao (3:2) überzeugte der 22-Jährige an der Seite von Starspieler Mohamed Salah und Co. „Man kann seine Augen nicht von Florian Wirtz abwenden“, schrieb der Mirror. Er werde „offensichtlich zu einem zentralen Punkt in der Art und Weise, wie Liverpool angreift“ und verspreche, „eine Menge Spaß zu bringen“.

Auch das ortsansässige Liverpool Echo bewertete Wirtz‘ Leistung ziemlich positiv. Der Offensivakteur sei „sofort mit seinem Tempo, seiner Kontrolle und seinen Passfähigkeiten“ aufgefallen. Der Applaus der LFC-Anhänger bei Wirtz‘ Auswechslung in der 74. Minute habe „Bände gesprochen“. Laut BBC habe Wirtz zuvor „einige aufregende Akzente mit großartigen Ballkontakten“ gesetzt.

Ein Tor erzielte er allerdings nicht. Zweimal wäre es ihm beinahe gelungen, die Anfield Road zum Beben zu bringen. In der siebten Minute köpfte der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen über das Tor, eine halbe Stunde später scheiterte er aus kurzer Distanz an Bilbao-Keeper Unai Simón.

Sein erstes Pflichtspiel für Liverpool könnte Wirtz nun am 10. August im Community Shield – dem englischen Supercup – gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace um Trainer Oliver Glasner absolvieren. In die Premier League und die Mission Titelverteidigung startet Liverpool fünf Tage später (15. August) mit einem Heimspiel gegen den AFC Bournemouth.

(SID) / Artikelbild: Imago