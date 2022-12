Kann Leipzig Bayerns Meisterserie beenden? Szoboszlai: „Dann sind wir Legenden“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München holte zuletzt zehn Mal in Folge den Meistertitel in der Deutschen Bundesliga. Auch heuer überwintern die Bayern an der Tabellenspitze. Leipzig-Offensivspieler Dominik Szoboszlai gibt sich kämpferisch und traut RB die Meisterschaft zu. „Die Chance ist meiner Meinung nach immer noch da“, sagte der Ungar über die Ausgangslage im Gespräch mit der „Sport Bild“. Die Leipziger haben aktuell sechs Punkte Rückstand auf den FCB.

„RB Leipzig kann in den nächsten Jahren absolut Meister werden, und ich will mit dem Verein mehr erreichen, als den DFB-Pokal zu gewinnen. Und wenn wir die Ersten wären, die Bayern entthronen, dann wären wir Legenden“, meinte Szoboszlai. Im ersten Bundesliga-Spiel nach der Winterpause kommt es gleich zum direkten Duell. Das Spiel sei „sehr wichtig“, betonte der Angreifer. „Wenn wir alles so gut machen, wie zuletzt, dann können wir das schaffen“, sagte Szoboszlai.

Die Leipziger sind seit wettbewerbsübergreifend 13 Spielen ungeschlagen. Zuletzt verlor das Team von Trainer Marco Rose Mitte September bei Borussia Mönchengladbach. Dass es für Leipzig so gut läuft, liegt auch an einem formstarken Szoboszlai. Der ungarische Nationalspieler steuerte in 13 Liga-Einsätzen einen Treffer und sieben Vorlagen bei.

Bild: IMAGO