Kante kurz vor Türkei-Transfer

Fenerbahce befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit N’Golo Kante.

Der 34-jährige Franzose konnte in direkten Verhandlungen mit den Verantwortlichen des türkischen Spitzenklubs von einem Wechsel überzeugt werden. Nur noch letzte Details müssen geklärt werden. Der Weltmeister von 2018 verzichtet auf 70 bis 80 Prozent seines aktuellen Nettogehalts bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Vor rund zweieinhalb Jahren war der Mittelfeldstar vom FC Chelsea in die Wüste gewechselt.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago