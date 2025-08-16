Kantersieg für Wolfsburg – Leipzig mit Mühe weiter

Ole Werner hat bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer von RB Leipzig einen glanzlosen Erfolg gefeiert. Der deutsche Bundesligist gewann nach einem weitgehend schwachen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals nur mit Mühe 4:2 (2:2) beim Regionalligisten SV Sandhausen.

Yan Diomande (6.), Willi Orban (23.), Ezechiel Banzuzi (80.) und Xavi Simons (90.+6) trafen für die Sachsen um den neuen Kapitän David Raum. Leon Ampadu Wiafe (3.) und Jahn Herrmann (18.) waren für den Außenseiter erfolgreich.

Die ÖFB-Legionäre Nicolas Seiwald und Xaver Schlager standen bei den ‚Bullen‘ in der Startelf, während Christoph Baumgartner erst in der 86. Minute für Loïs Openda eingewechselt wurde.

Tor-Rekord! Wolfsburg feiert gelungenes Debüt unter Hasenhüttl-Nachfolger

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Paul Simonis ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht – und einen Vereinsrekord aufgestellt. Beim Fünftligisten SV Hemelingen aus Bremen gewann der Fußball-Bundesligist seine Erstrundenpartie am Samstag mit 9:0 (3:0). Es war der höchste Sieg der Wolfsburger im Pokal, die bisherige Bestmarke datierte aus dem Jahr 2008 (7:0 beim FC Oberneuland).

Moritz Jenz (13.), Andreas Skov Olsen (14.), Lovro Majer (39./Foulelfmeter), Dzenan Pejcinovic (53./76./81.), Mattias Svanberg (61./71.) und Vaclav Cerny (72.) trafen für die haushoch überlegenen Wölfe.

Patrick Wimmer stand die gesamte Partie auf dem Platz und bereitete zwei Treffer beim Kantersieg vor.

Ilzer mit TSG Hoffenheim souverän weiter

Die TSG Hoffenheim ist erfolgreich in die Mission Neuanfang gestartet. Die runderneuerten Sinsheimer setzten sich beim Drittligisten Hansa Rostock mit 4:0 (1:0) durch, Trainer Christian Ilzer bot gleich sieben neue Spieler von Beginn an auf. Mit Wouter Burger (37.) und sorgte einer von ihnen für die Führung, der junge Hoffnungsträger Max Moerstedt (71./86.) und Fisnik Asllani (83.) sorgten für die Entscheidung.

Alexander Prass kam in der 79. Minute für Bazoumana Toure ins Spiel.

Honsak trifft bei Heidenheims Pflichtspielstart

Der 1. FC Heidenheim hat nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenerhalt einen souveränen Pflichtspielstart in die neue Saison hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC mit 5:0 (2:0) durch und präsentierte sich eine Woche vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg in ordentlicher Verfassung.

Leo Scienza (10.) und Mathias Honsak (34.) brachten den Favoriten schon in der ersten Halbzeit mit ihren Toren auf Kurs. Nach dem Wechsel verhinderte Torhüter Diant Ramaj mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Holger Bux den Anschlusstreffer (57.). Scienza (61.), Mikkel Kaufmann (77.) und Sirlord Conteh (83.) sorgten danach für die Entscheidung.

