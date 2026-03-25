Kantersieg! Austria-Frauen weiter voll auf Titelkurs

Sieg Nummer 16 im 17. Saisonspiel: Die Wiener Austria ist weiter voll auf Kurs in Richtung Premierentitel in der Frauen-Bundesliga.

Die Truppe von Trainer Stefan Kenesei schlug am Mittwoch in der Nachtragspartie der 15. Runde in der Generali Arena Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit 5:0 und setzte sich vorerst neun Punkte von Verfolger und Titelverteidiger St. Pölten ab, der eine Partie weniger ausgetragen hat.

Doppel-Torschützin Katharina Schiechtl (21., 95.), Almedina Sisic (68.), Carina Wenninger (76.) und Tatjana Weiss (92.) sorgten für klare Verhältnisse.

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