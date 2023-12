Kantersieg für Black Wings gegen Capitals

Die Black Wings Linz haben sich in der ICE Hockey League dank eines Kantersieges auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Die Oberösterreicher fertigten die weiter schwächelnden Vienna Capitals am Freitagabend dank eines furiosen Anfangsdrittels mit 8:1 ab und sind zwei Punkte dahinter erster Verfolger von Neo-Leader Fehervar. Die Ungarn wurden beim 4:2 gegen den Vorletzten Asiago Hockey ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht.

Beide Topteams haben schon 27 Partien absolviert, nach Verlustpunkten in Führung ist somit weiter Salzburg. Der Dritte hat bei einem Rückstand von drei Zählern zwei Spiele weniger ausgetragen. Der KAC festigte Rang vier mit einem 5:3 gegen HCB Südtirol, der Fünfte Villacher SV verlor mit einem 2:3 bei den Pioneers Vorarlberg etwas an Boden. Die Pustertal Wölfe liegen nach einem 2:1 bei Schlusslicht Graz99ers punktgleich dahinter auf Position sechs. Der Achte HC Innsbruck unterlag zu Hause dem Neunten Olimpija Ljubljana mit 0:3.

Black Wings gewinnen drittes Saisonduell gegen Caps

Linz gewann auch das dritte Saisonduell mit den Caps nach einem 5:2 in Wien und 4:1 in Linz. Die Wiener standen von Anfang an auf verlorenem Posten. Emilio Romig (5.), Julian Pusnik (6.), Shawn St-Amant (8./PP), Sean Collins (12.), Brian Lebler (18.) und Brodi Stuart (19.) legten da schon den Grundstein für den Kantersieg der Heimischen. Für die Black Wings traf im Mittelabschnitt auch noch Romig zum zweiten Mal (30./PP). Nach dem Ehrentreffer von Niki Hartl (54./PP) war es St-Amant vorbehalten, mit Tor Nummer zwei (60./PP) für den Schlusspunkt zu sorgen.

„Das erste Drittel war unserem Verein nicht würdig“, betonte Franz Kalla, General Manager der Wiener. Die sportliche Lage sei insgesamt aufgrund unterschiedlicher Gründe sehr schwierig. „Es gelingt uns aktuell nicht, uns aus dieser Situation zu befreien. Nach vielen erfolgreichen Jahren trifft uns diese absolut ungewohnte Situation selbst sehr hart, wir arbeiten auf Hochtouren daran, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“ Schon am Samstag bietet sich in Wien gegen Asiago die nächste Chance, um im Kampf um die Pre-Play-offs wichtige Punkte zu sammeln.

Asiago verliert bei Fehervar

Für Asiago gab es auch kein Erfolgserlebnis, da Anze Kuralt im Fehervar-Dress mit einem Triplepack glänzte. Für den KAC trafen in der ausverkauften Heidi-Horten-Arena fünf verschiedene Torschützen. Für den zweiten Kärntner Club blieb ein Sieg aus. Die Villacher mussten in Vorarlberg stets einem Rückstand nachlaufen. Felix Maxa (21./SH) und Anthony Luciani (25.) konnten einen Doppelpack von Pioneers-Akteur Steven Owre (4./PP, 23./PP) immerhin jeweils wettmachen. Während die Kärntner in der Folge große Chancen auf das 3:2 ausließen, machten die Gastgeber ihre Sache im Schlussabschnitt besser. Da avancierte Bobbo Petersson (45.) zum Matchwinner. Damit behielten die Vorarlberger auch im zweiten Heimduell mit dem VSV die Oberhand.

Für Graz war ein Tor von Sam Antonitsch (35./PP) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Gar kein Treffer gelang den Innsbruckern, für die zu Hause gegen Ljubljana mehr möglich gewesen wäre.

(APA) / Bild: GEPA