Kantersieg gegen Tottenham: Liverpool gewinnt 20. Meisterschaft

Der FC Liverpool ist zum 20. Mal englischer Fußballmeister.

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot setzte sich am Sonntag souverän mit 5:1 (3:1) gegen Tottenham Hotspur durch und kann damit vier Spieltage vor Schluss nicht mehr von Verfolger FC Arsenal eingeholt werden. Zuletzt hatten sich die Reds 2020 mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie den Meistertitel gesichert.

Liverpool führt Tottenham vor

Zunächst sorgte Dominic Solanke (12.) für die Führung der Gäste aus London. Doch Luis Diaz (16.), der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (24.) und Cody Gakpo (34.) brachten Liverpool, das für den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft nur noch einen Punkt benötigte, bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang legte der ägyptische Torjäger Mohamed Salah (63.) mit seinem 28. Saisontreffer nach, ein Eigentor von Spurs-Verteidiger Destiny Udogie (69.) besorgte das 5:1.

Mit dem 20. Meistertitel zogen die Reds nun an der Spitze mit Rekordmeister und Rivale Manchester United gleich. In der ersten Saison nach der Ära Klopp an der Anfield Road dominierte Liverpool unter der Leitung von Slot die Liga und lag bereits früh deutlich vor der Konkurrenz, die sich immer wieder Ausrutscher leistete.

(SID/Red.)

Bild: Imago