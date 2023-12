Kantersieg im Nachtragsspiel! Ried überwintert auf Rang zwei

Die SV Ried überwintert nach einem 5:0-(1:0)-Auswärtserfolg im Nachtragsspiel bei Sturm Graz II im Spitzenfeld der 2. Fußball-Liga. Die Innviertler schoben sich in der Tabelle als aktueller Zweiter bis auf acht Zähler an Spitzenreiter GAK heran. Mit 33 erzielten Toren in 15 Runden ist die Spielvereinigung nun vor dem GAK (28 Treffer) auch die Torfabrik der Liga. Der Dritte Schwarz-Weiß Bregenz liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter den Riedern.

In Wiener Neustadt, wo die zweite Mannschaft von Sturm seine Heimpartien bestreiten muss, schrieben mit Oliver Steurer (5.), Mark Grosse (55.), Belmin Beganovic (64.), Wilfried Eza (76.) und Nik Marinsek (86.) fünf verschiedene Torschützen an. Die Grazer wehrten sich bis zum 0:2, liefen danach aber in eine deutliche Niederlage. In der Tabelle liegen die Steirer als 14. in der Abstiegszone.

(APA) / Bild: GEPA