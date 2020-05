Kantersieg im Revierderby: Haaland leitet BVB-Triumph gegen Schalke ein

via

via Sky Sport Austria

Mit Blitzfußball hat Borussia Dortmund im Revierderby einen überzeugenden Prestigesieg im Kampf um die Meisterschaft gefeiert.

Der BVB bestrafte Fehler von Schalke 04 in der 178. Auflage des Ruhrpott-Klassikers gnadenlos und gewann hochverdient 4:0 (2:0). Er rückte mit seinem höchsten Derbysieg seit 1966 zumindest für zumindest eine Nacht bis auf einen Punkt an den Tabellenführer Bayern München heran.

Das Führungstor von Erling Haaland (28.), sein zehntes im neunten Ligaspiel, war statistisch in mehrfacher Hinsicht ein besonderes: Es bedeutete das 2500. Gegentor für die schwachen Schalker in der deutschen Eliteklasse, zudem brachte es den BVB in die Spur für den 800. Bundesliga-Sieg. Nur der FC Bayern (1111) hat mehr. Raphael Guerreiro (44./63.) und Thorgan Hazard (48.) erzielten die weiteren Tore.

Stillstand im Keller: Schlusslicht SC Paderborn hat beim Restart der Bundesliga den dringend benötigten Befreiungsschlag verfehlt. Die Ostwestfalen kamen im Abstiegsduell bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus – der Rückstand auf die auf dem Relegationsplatz liegenden Rheinländer beträgt damit unverändert sechs Zähler.

Auch die Fortuna von Trainer Uwe Rösler bringt der Punktgewinn nach der rund zweimonatigen Corona-Pause kaum weiter. Noch am 26. Spieltag könnte die jetzt schon drei Punkte große Lücke auf das rettende Ufer weiter anwachsen, sollte der FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln punkten.

Späte Niederlage für Augsburg, Punkteverlust für Leipzig

Für Heiko Herrlich ist der Einstand als Trainer des FC Augsburg überhaupt nicht nach Maß verlaufen: Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln verfolgte der 48-Jährige die Partie gegen den VfL Wolfsburg von der Tribüne und musste von dort ein bitteres, aber verdientes 1:2 (0:1) seiner neuen Mannschaft miterleben.

Renato Steffen traf zunächst für die Wölfe in der 43. Minute. In der 54. Minute glich der FCA durch ein Eigentor von Anthony Brooks zwar aus, doch in der Nachspielzeit sorgte Daniel Ginczek (90.+1) für den Augsburger K.o. Der FCA verpasste durch die achte Niederlage aus den letzten zehn Spielen das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Für die Schwaben könnte es im Abstiegskampf noch einmal eng werden. Der VfL darf dagegen nach dem siebten Spiel ohne Niederlage weiter von Europa träumen.

RB Leipzig hat nach zweimonatiger Coronapause große Anlaufschwierigkeiten gezeigt. Die Sachsen kamen zu Hause trotz einer engagierten Vorstellung gegen einen cleveren SC Freiburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ließen im Kampf um die Champions-League-Plätze zwei wichtige Punkte liegen. Die Führung von Manuel Gulde (34.) glich Yussuf Poulsen (77.) aus.

Der SC Freiburg landete mit dem Remis einen weiteren Achtungserfolg, auch wenn die Badener im vierten Anlauf in der Bundesliga bei RB Leipzig sieglos blieben.

Bruno Labbadia hat in seinem Lieblingsstadion einen perfekten Einstand als Trainer von Hertha BSC gefeiert. Die Berliner gewannen beim Neustart mit 3:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim. Für Labbadia, der nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri bereits der vierte Hertha-Coach in dieser Spielzeit ist, war es bereits der siebte Sieg in Sinsheim – das schaffte noch kein Trainer.

Der frühere Hoffenheimer Vedad Ibisevic (60.) und Matheus Cunha (74.) trafen für die Hertha, die zuvor nur eine der zurückliegenden zwölf Partien gegen die TSG gewonnen hatte. Dazu kam ein Eigentor des TSG-Innenverteidigers Kevin Akpoguma (58.). Die Berliner, die seit sechs Auswärtsspielen nicht verloren haben, bestätigten zudem ihre Stärke in der Fremde. Für Labbadia war es 364 Tage nach seiner bisher letzten Partie an der Seitenlinie des VfL Wolfsburg ein gelungenes Comeback in der Liga.

(SID).

Beitragsbild: Imago.