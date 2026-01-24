Kantersiege für Rapid & Austria

Klare Testspielsiege für Austria Wien & SK Rapid! Die Veilchen setzten sich gegen KF Dukagjini aus dem Kosovo mit 5:0 durch, während Rapid am neuen ÖFB Campus in Wien-Donaustadt gegen slowenischen Erstligisten NK Mura einen 5:2-Erfolg einfuhr.

Nachdem das ursprünglich geplante Testspiel gegen FK Teplice am Freitag abgesagt wurde, fand die Wiener Austria kurzfristig mit KF Dukagjini einen neuen Gegner. Die Treffer für die Favoritner erzielten Manfred Fischer (21.), Aleksandar Dragović (26.), Marko Raguž (51.), Kelvin Boateng (54.) und Romeo Mörth (71.).

Auch SK Rapid sicherte sich im zweiten Testspiel des Tages einen Sieg. Für die Hütteldorfer trafen Nenad Cvetković (15.), Bendeguz Bolla (41.), Matthias Seidl (55.), Ercan Kara (65.) und Nikolaus Wurmbrand (88.).

(RED.) / Foto: GEPA