Kapfenberg gewinnt BSL-Viertelfinal-Auftakt gegen BC Vienna

Titelverteidiger Kapfenberg behielt zum Auftakt der “best of five”-Viertelfinalserie zuhause gegen BC Vienna mit 80:74 die Oberhand. Ein hartes Stück Arbeit hat Favorit Gmunden einen 89:81-Erfolg über Graz gebracht. Die “Swans” entschieden das Duell des Grunddurchgang-Ersten gegen den Achten der Basketball Superliga erst im Finish für sich und gehörten neben Kapfenberg so wie Oberwart und Wels zu den Gewinnern des Abends. Die zweiten Spiele steigen mit geändertem Heimrecht jeweils am Samstag.

Für Gmunden war es der 14. Heimsieg in Serie, für Swans-Kapitän Enis Murati ein gelungenes Comeback nach 20 Tagen Pause wegen einer Augenverletzung. Für einen weiteren oberösterreichischen Erfolg sowie dem einzigen eines im Grunddurchgang schwächeren Teams sorgten die Flyers Wels mit dem 95:82 in Klosterneuburg. Den von Verletzungssorgen geplagten Dukes standen allerdings nur acht Spieler zur Verfügung. Für Wels war es in der Flyers-Ära der erste Play-off-Sieg überhaupt.

Oberwart holte im Duell zweier personell dezimierter Teams mit dem 107:84 gegen St. Pölten dank eines fulminanten dritten Viertels (41:15) den Sieg. Zur Halbzeit waren die Niederösterreicher noch knapp mit 47:46 vorangelegen.

Die Stimmen zur Partie Kapfenberg Bulls vs. BC Vienna

Alle Ergebnisse im Überblick

Kapfenburg Bulls – BC Vienna 80:74 (39:36). Stand in der Serie: 1:0 – Spiel 2 am Samstag, 17.30, in Wien

Gunners Oberwart – SKN St. Pölten 107:84 (46:47). Stand in der Serie: 1:0 – Spiel 2 am Samstag, 20.00 Uhr, in St. Pölten

BK Dukes Klosterneuburg – Flyers Wels 82:95 (44:44). Stand in der Serie: 0:1 – Spiel 2 am Samstag, 17.30, in Wels

Swans Gmunden – UBSC Graz 89:81 (46:43). Stand in der Serie: 1:0 – Spiel 2 am Samstag, 17.30, in Graz

