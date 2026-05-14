Kapfenberg im BSL-Finale – Oberwart gegen Vienna voran

Die Kapfenberg Bulls stehen zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale der heimischen Basketball-Liga.

Die Obersteirer entschieden das Halbfinal-Duell der Superliga mit UBSC Graz nach einem 107:81-Heimsieg am Donnerstag im „best of five“ mit 3:0 für sich. Auf den Gegner müssen die Kapfenberger noch warten. Titelverteidiger Oberwart ging in der Serie gegen BC Vienna nach einem hart erkämpften 95:87 zu Hause mit 2:1 in Führung.

Die Kapfenberger ließen die Grazer erneut nicht aufkommen. Nach dem ersten Viertel lagen die Bulls 30:18 voran und bauten ihren Vorsprung dann kontinuierlich aus. Quinton Green war mit 24 Punkten der beste Werfer der Sieger. Im Burgenland entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Wiener mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung ins Schlussdrittel gingen. Die Gunners steigerten sich jedoch in der Verteidigung und drehten das Spiel. Spiel vier der Serie findet am Samstag in Wien statt.

(APA) / Artikelbild: GEPA