Kapfenberg in Champions-League-Quali nach Litauen

Vizemeister Kapfenberg Bulls trifft in der ersten Runde der Qualifikation zur Basketball-Champions-League (BCL) ab 13. September auf BC Juventus Utena, zuletzt Semifinalist der Meisterschaft in Litauen. Der Sieger des Duells bekommt es mit Brose Bamberg zu tun. Bei den Oberfranken ist der gebürtige Niederösterreicher Stefan Weissenböck als “Head of Player Development” tätig.

In der BCL-Qualifikation rittern 24 Bewerber um vier Plätze. Die Teams, die ausscheiden, wechseln in den FIBA Europe Cup.

(APA)

Bild: GEPA