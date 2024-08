Kapfenberg setzt Sensationslauf in 2. Liga fort

Der Kapfenberger SV hat seinen Sensationslauf fortgesetzt und lacht in der 2. Liga von der Tabellenspitze. Die Obersteirer gewannen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen den höher eingeschätzten SKN St. Pölten auch ihr viertes Ligaspiel der Saison. St. Pölten ist nach vier Runden dagegen weiter sieglos. Der bisherige Spitzenreiter und Aufstiegsaspirant SV Ried tritt erst am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) gegen den FC Liefering an.

Ungeschlagen blieb auch der SKU Amstetten. Die in der Vorsaison sportlich eigentlich abgestiegenen Niederösterreicher besiegten Sturm Graz II zu Hause 3:1 (0:1) und schoben sich auf Platz zwei. Nach Punkten vorerst gleichauf mit Ried liegt die Admira, die mit einem 2:1 (0:0) bei Schwarz-Weiß Bregenz den dritten Dreier in Folge einfuhr. Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau landete mit einem spät fixierten 2:1 (1:0) beim SV Horn den ersten Saisonsieg. Der FAC setzte sich im Wiener Lokalduell bei der Vienna mit 2:0 durch.

Kapfenberg glänzt mit Effizienz

Kapfenberg präsentierte sich als Meister der Effizienz. Moritz Römling brachte die „Falken“ bereits in der vierten Minute mit einem Linksschuss von außerhalb des Strafraums in Führung. Alexander Hofleitner ließ mit einigem Glück seinen fünften Pflichtspieltreffer der Saison folgen. Sin eigentlich geblockter Schussversuch sprang ihm noch einmal an den Körper und von dort ins Tor (56.). In der Nachspielzeit vergab der eingewechselte KSV-Mann Marc Helleparth einen Elfmeter (91.). St. Pölten agierte zu diesem Zeitpunkt nach zwei Gelb-Roten Karten nur noch zu neunt.

Amstetten stellte mit dem dritten Ligasieg bereits die Marke der vergangenen Seuchensaison ein. Nach einem Kopftor von Sturms Jungstürmer Peter Kiedl (14.) drehten die Hausherren die Partie nach Seitenwechsel durch Treffer von Charles-Jesaja Herrmann (47.) und Jannik Wanner (84.) und Dominik Weixelbraun (93.). Wanner kam neben seinem Tor auf zwei Assists.

Lafnitz & Stripfing weiterhin sieglos

Matchwinner für die Admira war Albin Gashi. Dem glücklichen Ausgleichstreffer (75.) ließ der Offensivmann per Distanzschuss auch noch das 2:1 folgen (79.). Bregenz kassierte trotz Führung durch Djawal Kaiba (54.) die erste Saisonniederlage. Den ersten Dreier der Saison bejubelte der Lokalrivale aus Lustenau. Nach Führung durch Leo Mätzler (18.) und Ausgleich durch Haris Ismailcebioglu (77.) traf der eingewechselte Abdellah Baallal in der 89. Minute entscheidend.

Lafnitz und Stripfing sind nach einem 2:2 im direkten Duell nach vier Runden weiter sieglos. Am Abend (Spielbeginn 20.30 Uhr) stand in Wien noch das Lokalduell der beiden Traditionsclubs Vienna und FAC auf dem Programm.

Für die Vienna gab es einen Tag nach dem 130-jährigen Bestandsjubiläum kein Erfolgserlebnis. Der älteste Fußballverein Österreichs ist bereits drei Partien sieglos. Yannic Fötschl per Freistoß (48.) und Oluwaseun Adewumi (67.) trafen auf der Hohen Warte für den FAC, der zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert hatte. Lafnitz und Stripfing trennten sich mit 2:2 und warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

(APA)/Beitragsbild: GEPA