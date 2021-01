Kapfenberg startet mit Sieg in FIBA Europe Cup

Die Kapfenberg Bulls sind am Dienstag mit einem Sieg in den FIBA Europe Cup (Gruppe B) gestartet. Die Obersteirer setzten sich in einer “Blase” in Samokow gegen die Gastgeber von Rilski Sportist 69:67 (31:31) durch.

In einem heiß umkämpften Duell mit dem Tabellenführer der bulgarischen NBL fiel die Entscheidung mit dem letzten Wurf. Eric McClellan erzielte 1,4 Sekunden vor dem Ende den siegbringenden Korb. Der US-Legionär war mit 17 Punkten auch der Topscorer seines Teams. Nächster Gegner der Bulls ist Kiew Basket am Donnerstag (14.00 Uhr MEZ).

(APA)

Beitragsbild: GEPA