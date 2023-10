Kapfenberg und Bregenz siegen in 2. Liga

Fußball-Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz hat am Samstag Tabellenrang zwei zurückerobert. Die Vorarlberger besiegten Horn mit 3:1 und schoben sich mit nun 22 Punkten wieder an Stripfing (19) vorbei hinter Leader GAK (28). Der Kapfenberger SV gewann gegen den FC Dornbirn mit 3:2 und ist mit 18 Zählern Fünfter. SK Sturm Graz II und der FC Liefering trennten sich 1:1, beide Teams verpassten damit einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Lukas Parger (20.) und Murat Satin per Elfmeter (45.+4) schossen für die Bregenzer eine komfortable 2:0-Pausenführung heraus, wobei Satin in 25. Minute einen Strafstoß vergab. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lorenzo Coco (49.) für die Gäste aus Horn, doch schon zwei Minuten später konterten die Gastgeber in Person von Lukas Brückler mit dem 3:1.

In Kapfenberg gab zunächst der SV gegen Dornbirn den Ton vor. Alexander Hofleitner (4./Elfmeter), Olivier N’Zi (45.) sowie ein Eigentor von Cavafe (53.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Die Dornbirner machten es durch Treffer der Wechselspieler Felix Mandl (80.) und Miguel Mayr (87.) noch einmal spannend, Zählbares sprang am Ende für die Gäste aber nicht heraus.

In Graz brachte Samuel Stückler die zweite Sturm-Mannschaft gegen Liefering nach der Pause in Front (49.). Zeteny Jano (63.) sicherte den Salzburgern, die mit zehn Punkten unmittelbar hinter Dornbirn (10) Vorletzter sind, aber einen Zähler. Auch davor geht es eng zu: Horn hat als Elfter zwölf Punkte, dahinter liegen Leoben und Sturm II (je 11).

(APA)/Bild: Imago