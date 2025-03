Kapfenberger SV zieht Bundesliga-Lizenz-Antrag zurück

Der in der ADMIRAL 2. Liga spielende Kapfenberger SV hat seinen Antrag auf eine Lizenz in der ADMIRAL Bundesliga zurückgezogen. Wie die Obersteirer am Donnerstag bekannt gaben, sind die dafür notwendigen Beschlüsse der Stadt Kapfenberg zur Modernisierung des Alpenstadions bis zum Ende der Lizenzierungsfrist nicht ergangen. Kapfenberg stellt damit nur den Antrag auf eine Spielgenehmigung für die nächste Saison in der 2. Liga. Aktuell ist der KSV in der Tabelle auf Rang acht zu finden.

„Wir hatten bis zum Schluss gehofft, auch das Schreiben der Stadt mit den notwendigen Dokumenten rechtzeitig zu erhalten, um damit auch die Vorgaben im Bereich Infrastruktur erfüllen zu können. Leider hat uns das erforderliche Dokument bis jetzt nicht erreicht, sodass wir nun unseren Lizenzantrag umstellen mussten“, sagte Geschäftsführer Robert Schäfer. Der dankte der Stadt Kapfenberg für die andauernde Unterstützung. Es bleibe die Hoffnung, dass über die Modernisierung des Stadions zeitnah entsprechende Beschlüsse gefasst werden.

(APA) Foto: GEPA