Kapic mit San Diego im NCAA-Turnier knapp ausgeschieden

Nordin Kapic hat mit UC San Diego die zweite Runde des Finalturniers („March Madness“) im US-amerikanischen Hochschulbasketball knapp verpasst.

Der 21-jährige Wiener erzielte am Donnerstag (Ortszeit) vor 19.303 Fans in der ausverkauften NBA-Arena der Denver Nuggets beim 65:68 gegen die favorisierte University of Michigan als zweitbester Scorer der Partie 15 Punkte. Weiters verbuchte er acht Rebounds und drei Assists in 35 Einsatzminuten.

(APA) Foto: Imago