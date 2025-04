Kapitän Friedl verlängert bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat eine wichtige Personalie für die Zukunft geklärt!

ÖFB-Legionär Marco Friedl hat seinen Vertrag an der Weser vorzeitig verlängert und wird somit auch in den kommenden Jahren als Kapitän die Mannschaft auf das Feld führen. Dies gab Peter Niemeyer, Leiter Profifußball, am Freitag bekannt.

Nach Sky-Informationen soll das neue Arbeitspapier bis 2028 gültig sein.

„Überzeugt vom Weg“

„Nach sieben Jahren in Bremen bin ich einer der dienstältesten Spieler im Verein und habe in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen miterlebt. Das schweißt natürlich besonders zusammen, da stecken bei mir auch schon viele Emotionen drin. Wir haben uns als Team in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt, da geht aber auch noch mehr. Ich bin überzeugt vom Weg, den die Verantwortlichen mit der Mannschaft gehen wollen und freue ich mich daher sehr auf das, was jetzt noch vor uns liegt“, so Friedl.

Der Österreicher war im Winter 2017/18 vom FC Bayern an die Weser gewechselt – zunächst auf Leihbasis. Der 27-Jährige gehört mittlerweile zu den dienstältesten Spielern.

(Red.) / Bild: Imago