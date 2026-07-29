Kapitänin Wenninger verlängert Vertrag bei der Austria

Kapitänin Carina Wenninger hat ihren ausgelaufenen Vertrag bei Frauen-Fußballmeister Austria Wien verlängert.

Die 35-jährige Verteidigerin führte ihr Team in der Vorsaison zum ersten Meistertitel und Cupsieg der Clubgeschichte. Wenninger war 2024 nach mehreren Jahren im Ausland und einem Rapid-Intermezzo nach Favoriten gewechselt. Seit der vergangenen Spielzeit fungiert die 127-fache ÖFB-Teamspielerin als Kapitänin, außerdem wirkt sie an der strategischen Entwicklung mit.