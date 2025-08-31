Der SK Rapid geht als Tabellenführer in die Länderspielpause der ADMIRAL Bundesliga. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der Südstadt durch ein Tor von „Joker“ Ercan Kara (82.) einen verdienten 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg und haben damit zwei Punkte Vorsprung auf Vizemeister Red Bull Salzburg, der am Samstag daheim gegen Blau-Weiß Linz nur ein 2:2 erreicht hatte. Die Steirer liegen auf Platz acht.

Die Arena in der Südstadt, in die Hartberg aufgrund der Bauarbeiten im eigenen Stadion ausweichen musste, war mit 5.018 Zuschauern ausverkauft. Die Mehrheit der Fans stand im Lager der nominellen Gäste und bekam mit den Neuzugängen Martin Ndzie und Marco Tilio zwei Debütanten, aber mit Goalie Niklas Hedl nur einen Österreicher in der Rapid-Startformation zu sehen. Trotz Heimspiel-Atmosphäre tat sich Rapid drei Tage nach dem Einzug in die Conference-League-Ligaphase schwer – der TSV stand tief in der eigenen Hälfte und machte die Räume vor dem eigenen Sechzehner extrem eng.

Chancen gab es dennoch: Claudy Mbuyi legte für Janis Antiste ab, dessen Schuss von Lukas Spendlhofer vor der Linie geklärt wurde (15.). In der 22. Minute verpasste Mbuyi eine Tilio-Flanke knapp, wieder sieben Minuten später verfehlte ein Mbuyi-Volley das Ziel.

Hartberg an die Latte – Kara erlöst Rapid

Die Hartberger konzentrierten sich voll und ganz aufs Verteidigen und hätten doch beinahe aus einer Standardsituation zugeschlagen. Ein Freistoß von Tobias Kainz landete an der Latte (39.). Das Geduldspiel setzte sich nach dem Wiederanpfiff fort – auch weil Mbuyi aus wenigen Metern einen Sitzer ausließ und über das Tor schoss (50.), Petter Dahl den Ball nach einem Corner aus kurzer Distanz nicht im Netz unterbrachte (59.) und wenige Sekunden später vom Fünfer danebenköpfelte.

Die Hartberger zeigten in der zweiten Hälfte nur noch mit einem von Hedl parierten Distanzschuss von Benjamin Markus auf (74.) und mussten sich schließlich doch noch geschlagen geben. Der zur Pause eingewechselte Andrija Radulovic

Das Tor im VIDEO

0:1 – Ercan Kara (82.)

(APA) / Bild: GEPA