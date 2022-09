Kara holt Cup-Titel mit Orlando

Großer Erfolg für Ercan Kara und seinen Klub Orlando City SC! Der Ex-Rapidler gewinnt mit Orlando den US Open Cup. Im Finale setzt sich der Klub von Kara vor über 25.000 Zuschauern mit 3:0 gegen Sacramento Republic FC durch. Für den MLS-Klub ist es der erste große Titel in der Vereinsgeschichte.

Der ÖFB-Stürmer wirkte im Finale von Beginn an mit. Bei den Treffern seines Teams stand er allerdings nicht mehr auf dem Platz. Kara wurde in der 61. Minute für Benji Michel ausgewechselt.

Facundo Torres brachte Orlando in der 75. Minute in Führung. Der Uruguay-Stürmer erhöhte in Minute 80 per Elfmeter auf 2:0. In der sechsten Minuten der Nachspielzeit setzte der für Kara eingewechselte Michel den Schlusspunkt zum 3:0.

Orlando sichert sich mit dem Titelgewinn einen Startplatz in der Concacaf Champions League 2023.

Bild: Imago