Karibische Bobteams & pazifischer Allrounder: Pekings besondere Außenseiter

Mit der heutigen Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking beginnt für die größten Wintersportnationen die Jagd nach Edelmetall. Meist auf dem anderen Ende des Klassements sind Sportlerinnen und Sportler aus wärmeren Nationen zu finden – doch auch viele einstige „Exoten“ gehören mittlerweile zu den Fixstartern bei Olympischen Spielen und wollen mit beherzten Leistungen ganz eigene Meilensteine erreichen.



Insgesamt 91 Nationen werden an den 24. Olympischen Winterspielen teilnehmen. Klimatisch tropische Nationen und abgelegene Kleinstaaten gehören dabei zu den traditionellen Außenseitern – und gerade deshalb oft zu den größten Publikumslieblingen der Wettkämpfe.

So wird Jamaika in der „Winter-Paradedisziplin“ Bobfahren erstmals in drei Bewerben starten – neben einem Herren-Zweierbob und -Viererbob tritt mit Jazmine Fenlator-Victorian eine langjährige Weltcup-Athletin im Monobob an. Mit Trinidad & Tobago, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln und Winterspiele-Debütant Haiti sind vier weitere karibische NOCs in Peking vertreten – die meisten davon ebenfalls im Eiskanal als Bob- oder Skeletonspezialisten.

Vorrangig im alpinen Skisport zu finden sind die sechs Starter der fünf afrikanischen Nationen. Mit einiger Erfahrung aus europäischen FIS-Rennen treten unter anderem die WM-Starterin Mialitiana Clerc für Madagaskar sowie der 43-jährige Olympia-Debütant Carlos Mäder für Ghana an.

Nahezu Heimbewerbe haben die Nominierten der asiatischen Staaten. Der in Frankreich aufgewachsene, nunmehr dreimalige Olympiateilnehmer Yohan Goutt Goncalves startet für Timor-Leste, während Salman al-Howaish und Fayik Abdi als erste Teilnehmer Saudi-Arabiens Geschichte schreiben werden.

Ein Sport-Allrounder vertritt indes die pazifischen Inseln Amerikanisch-Samoas: Nathan Crumpton, ehemaliger US-Collegeathlet, trat noch vor wenigen Monaten bei den Sommerspielen in Tokio im 100-Meter-Lauf an. In Peking ist er nur kurze Zeit später wieder im Zeichen der fünf Ringe aktiv – diesmal jedoch als Skeletonpilot.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.