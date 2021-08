Karim Adeyemi: „Zurzeit gehen Träume nur in Erfüllung“

Kurt Russ: „Wir waren ganz nah dran – aber du brauchst ein bisschen Spielglück auch und das haben wir zurzeit einfach nicht.“

Sascha Horvath über einen möglichen Wechsel: „Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da.“

Matthias Jaissle: „In Summe bin ich zufrieden, dass wir jetzt vor der Länderspielpause diese Siegesserie durchgezogen haben.“

Martin Stranzl über Hartberg: „Man schafft es nicht zwei konstante Halbzeiten zu spielen – deswegen stehen sie aktuell nur mit den 5 Punkten da.“

TSV Egger Glas Hartberg verliert gegen FC Red Bull Salzburg mit 0:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 6. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, 0:1 (0:1)

Schiedsrichter: Stefan Ebner

Kurt Russ (Trainer Hartberg)

…über die Partie: „Wir waren ganz nah dran. Im Prinzip haben wir zwei riesen Sitzer gehabt zum Schluss. Die musst du dann halt machen. Wenn du den machst, dann machst du einen sicheren Punkt. Aber du brauchst ein bisschen Spielglück auch und das haben wir zurzeit einfach nicht.“

…ob man sich das Spielglück erzwingen kann: „Du kannst es schon erzwingen durch harte Arbeit. Wir müssen einfach weiter den Weg gehen, den wir gehen. Die Zuschauer feuern uns auch an. Wir spielen auch nach vorne und haben auch es dann riskiert mit zwei Offensivspielern. Im Prinzip hatten wir dann zwei riesen Sitzer. Einen durch den Dario, den muss er machen.“

…über Sascha Horvath: „Wenn er weg ist, dann ist es sicher nicht einfach. Er ist der Spieler bei uns, der wirklich was bewegen kann. Aber beim Fußball kannst du auf alles verzichten. Im Prinzip müssen wir dann andere Lösungen finden. Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen, ob er bleibt oder nicht bleibt. Wenn er gehen sollte, dann kann ich ihm nur gratulieren. Wir müssen dann schauen, was wir dann machen. Wir haben da schon zwei, drei Sachen im Kopf. Aber als Trainer soll man keinen Spieler nachweinen, denn das wäre das Schlimmste.“

…über die Saison: „Von den Punkten her bin ich nicht zufrieden. Aber vom Auftreten bin ich schon zufrieden. Es fehlt ein bisschen die Konstanz. Heute hätten wir wenigstens einen Punkt mitnehmen können und das wäre für die Moral der Mannschaft schön gewesen. Jetzt brauchen wir mal 2 oder 3 Tage Pause damit wir mal runterkommen – dann geht’s eh wieder weiter.“

Sascha Horvath (Hartberg)

…über die Partie: „Es war schwer. Wir haben es aber trotzdem richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. Wir hatten auch in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen. Wenn man aber gegen Salzburg die Chance nicht reinhaut, dann wird es sehr sehr schwer. Ich finde aber wir können stolz auf die Leistung sein. Gegen Salzburg haben wir noch nie so auf Zeit gespielt wie heute. Die Chancen müssen wir einfach reinhauen.“

…über einen möglichen Wechsel: „Gerüchte hin oder her, derweil bin ich noch da. Bis Dienstag ist noch Zeit. Was passieren wird, das werden wir sehen. Ich weiß aber, was ich an Hartberg hab. Sie haben mich super aufgenommen und ich bin sehr stolz, dass ich heute ein Teil der Mannschaft sein konnte.“

…ob Rapid für ihn in Frage kommen würde: „Ich bin bei Hartberg und wir werden sehen, was bis Dienstag passiert.“

Erich Korherr (Obmann Hartberg)

…über mögliche Angebote für Sascha Horvath: „Man hört immer wieder, dass es Angebote geben soll. Aktuell liegt bei mir nichts am Tisch. Aber die Möglichkeit besteht. Er performt gewaltig und natürlich schauen die österreichischen Top-Vereine mit Doppelbelastung genau auf solche Spieler.“

Matthias Jaissle (Trainer Salzburg)

…über Karim Adeyemi: „Sowohl für die Liga also auch für uns als Klub, ist das was ganz besonderes, einen deutschen Nationalspieler dabei zu haben. Er hat sich das einfach verdient. Er hat in der Vorbereitung angefangen brutal fleißig an sich zu arbeiten und hat das dann in den ersten Pflichtspielen bestätigt. Aktuell ist er auf einem überragenden Weg. So kann es weitergehen.“

…über die Partie: „Es ist so, dass Hartberg es richtig gut gemacht hat. Sie wussten welche Räume sie uns wegnehmen müssen, damit wir nicht so torgefährlich werden. In Summe bin ich zufrieden, dass wir jetzt vor der Länderspielpause diese Siegesserie durchgezogen haben.“

…über die Rolle des Außenverteidiger bei Salzburg: „Man denkt ja immer das Red Bull Salzburg nur noch durchs Zentrum spielen will. Genau deswegen kommen unsere Außenverteidiger zu torgefährlichen Situationen.“

Karim Adeyemi (Salzburg)

…über die Partie: „Wir versuchen immer alles rauszuholen und zu gewinnen. Das haben wir heute getan und wir sind natürlich glücklich. Hartberg stand hinten ziemlich gut und wir haben auch nicht viele Chancen kreiert. Am Schluss nur 1:0, aber das hat gereicht.“

…über seine Berufung ins deutsche Nationalteam: „Zurzeit kommen Träume nur in Erfüllung. Ich muss das noch ein bisschen realisieren. Es ist der absolute Wahnsinn.“

…wie der Moment war ins deutsche Nationalteam einberufen zu werden: „Ich war absolut nervös. Ich habe angefangen zu stottern. Ich war aber so glücklich und konnte es kaum fassen.“

…mit welchen Spielern er in der Nationalmannschaft reden will: „Ich glaube Marco Reus ist jemand, den ich gerne kennenlernen würde. Ich würde mich aber gerne mit jedem unterhalten.“

Martin Stranzl (Sky Experte)

…über die Partie: „Hartberg hat es sehr gut gemacht. Das Team von Kurt Russ war sehr gut eingestellt. Sie haben das Zentrum sehr eng gemacht und waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Die Passqualität von Salzburg war heute auch nicht so gegeben.“

…über Hartberg: „Man schafft es nicht zwei konstante Halbzeiten zu spielen – deswegen stehen sie aktuell nur mit den 5 Punkten da.“