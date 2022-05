Karim Benzema: Die Lebensversicherung von Real Madrid

Nach der Meisterkrönung plant Real Madrid heute im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Manchester City (jetzt live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky-X Traumpass das Spiel live streamen) den nächsten Coup.

Ein Spieler, der für Real wieder den Unterschied machen könnte, ist Karim Benzema. Der Franzose befindet sich aktuell in Top-Form. In zehn CL-Partien erzielte der 34-Jährige bereits 14 Treffer. Benzema steht seit 2009 bei den Königlichen unter Vertrag. So wertvoll, wie in dieser Saison, war der Stürmer wohl noch nie.