Karl bei Weltcup-Auftakt in China Zweiter

Olympiasieger Benjamin Karl ist in China mit einem zweiten Platz in die Snowboard-Weltcupsaison gestartet.

Der 40-Jährige stieß am Samstag im Mylin Valley in der inneren Mongolei im Parallel-Riesentorlauf bis ins Finale vor, in dem er dem Italiener Maurizio Bormolini unterlag. Fabian Obmann (6.) und Alexander Payer (7.) kamen bis ins Viertelfinale, Andreas Prommegger (16.) schied eine Runde früher aus. Im Frauenbewerb war für Sabine Payer (7.) im Viertelfinale Endstation.

Claudia Riegler und Martina Ankele scheiterten in der ersten K.o.-Runde. Der Sieg ging an Lucia Dalmasso aus Italien. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb in der Olympiadisziplin Riesentorlauf.

(APA) / Bild: GEPA