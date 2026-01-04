Karl lässt aufhorchen: „Irgendwann will ich auf jeden Fall zu…“

Bayern-Überflieger Lennart Karl hat am Sonntag beim Fanklub Burgsinn seinen Traumverein verraten.

„Ich hoffe mal, das bleibt unter uns“, holte Karl im Rahmen eines Fanklubbesuchs aus und antwortete auf die Frage, ob er außer dem FC Bayern einen Traumverein hat: „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“

Diese Aussage werden die Fans des deutschen Rekordmeisters sicherlich nicht gerne hören – wenngleich er betonte, dass natürlich auch Bayern „etwas sehr, sehr Besonderes“ sei und es in diesem Verein „sehr, sehr viel Spaß“ mache.

Shootingstar beim FC Bayern

Der erst 17-jährige Karl ist einer der Überflieger der laufenden Saison und hat sich in der Elf von Trainer Vincent Kompany festgespielt. In 22 Pflichtspielen kommt er auf sechs Tore und zwei Assists. Sein Marktwert ist in der Folge in neue Sphären gestoßen. Seit 2022 spielt Karl beim deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag ist bis 2028 gültig.

