Karner statt Nehammer neu im ÖOC-Vorstand

via

via Sky Sport Austria

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat die Vorstandsfunktion im Österreichischen Olympischen Comité von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) übernommen. Das teilte das ÖOC am Montag nach der ordentlichen Hauptversammlung in Wien mit.

Karner wurde bereits davor als kooptiertes Mitglied aufgenommen. ÖOC-Vorstandsmitglied Peter Kleinmann wurde zudem der Laurel-Award der Vereinigung der Europäischen Olympischen Comités (EOC) für besondere Verdienste im Sport überreicht.

Neben der Würdigung einer erfolgreichen olympischen Leistungsbilanz bei den Olympischen Spielen in Tokio und Peking wurden die Vertreter der Sommersportarten in der ÖOC-Athletenkommission gewählt. Dieser gehören nun Magdalena Lobnig (Rudern), Bettina Plank (Karate), Magdalena Krssakova (Judo) und Felix Auböck (Schwimmen) an.

(APA) / Bild: GEPA