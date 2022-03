Andy Murray hat beim Tennis-Masters-1000-Turniers in Indian Wells am Freitag den 700. Sieg seiner Karriere gefeiert. Der Brite bezwang Taro Daniel aus Japan in Runde eins des Hartplatzturniers in Kalifornien mit 1:6,6:2,6:4.

Er ist erst der 18. Spieler, der diese Marke in der offenen Ära (seit 1968) auf der ATP-Tour erreicht hat. „Das war das Ziel, welches ich mir Ende letzten Jahres gesetzt habe“, erklärte Murray nach seinem Erfolg.

(APA) / Bild: Imago