Karriere nach der Karriere: Grünwald und Suttner bleiben bei Austria

Alexander Grünwald und Markus Suttner werden nach dem Ende ihrer aktiven Karriere als Fußball-Profis bei der Wiener Austria in der Geschäftsstelle tätig werden. Wie am Mittwoch im Rahmen des Mitgliederfests des Bundesligisten bekannt wurde, wird das Duo ab Anfang Oktober im Business-Bereich für die Partner-Akquise und -Betreuung werken. Grünwald und Suttner absolvieren derzeit eine Management-Ausbildung in der Akademie von Austria-Sponsor Harreither.

Die langjährigen Austrianer Grünwald und Suttner bestreiten am Samstag im Heimspiel gegen Sturm Graz ihre Abschiedsvorstellungen. Grünwald spielte elf Jahren bei den Profis der Austria. Der 32-Jährige holte mit den Favoritnern 2013 ebenso den Meistertitel wie Linksverteidiger Suttner. Der 35-Jährige war vor zwei Jahren nach Stationen in Deutschland und England zu seinem Stammverein zurückgekehrt.

„Uns ist es wichtig, Legenden und langjährige Spieler in unsere Teams einzubinden. Es gibt bei uns aktuell viele Beispiele, bei denen das hervorragend funktioniert“, sagte Vorstand Gerhard Krisch.