Karriereende beim WAC? Baumgartner: „Habe die Einstellung, dass…“

Kapitän Dominik Baumgartner kickt seit Sommer 2019 für den Wolfsberger AC und gehört seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. Im Sky-Podcast „DAB | Der Audiobeweis“ äußerte sich der Verteidiger über ein mögliches Karriereende bei den Lavanttalern.

175 Pflichtspiele absolvierte Baumgartner für den WAC in fast sechs Jahren. Am 1. Mai steht dem 28-Jährigen das wohl wichtigste Spiel seiner Karriere bevor, wenn die Kärntner im Klagenfurter Wörtherseestadion dem TSV Hartberg im ÖFB-Cupfinale gegenüberstehen.

DAB | Der Audiobeweis #255 mit Dominik Baumgartner

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Baumgartner träumt vom Cuptitel: „Wollen unbedingt gewinnen“

„Es ist das erste Mal, dass eine Mannschaft aus Kärnten in Kärnten im Finale ist. Von dem her ist es etwas Historisches“, meinte der Defensivspieler. Einen Favoriten gibt es laut Baumgartner nicht: „In der Öffentlichkeit werden wir als Favorit gehandelt, aber das spielt am Spielfeld keine Rolle. Wir gehen mit vollem Selbstvertrauen in die Partie und wollen unbedingt den ersten Cuptitel nach Wolfsberg holen.“

Für den ehemaligen U21-Teamspieler wäre der Cupsieg der erste große Karrieretitel. Baumgartner machte seine fußballerische Ausbildung in der Akademie von St. Pölten. Über Horn, Grödig und Wacker Innsbruck zog es den Innenverteidiger im Jänner 2019 zum VfL Bochum nach Deutschland. Wenige Monate später kehrte er nach Österreich zurück und fand beim WAC ein Zuhause.

Karriereende beim WAC? „Ist durchaus möglich“

Einen Abschied plant Baumgartner vorerst nicht: „Grundsätzlich habe ich jetzt schon die Einstellung, meine Karriere wahrscheinlich beim WAC zu beenden. Wir fühlen uns sehr wohl in Wolfsberg als Familie und haben mittlerweile ein Haus gebaut.“

Dennoch ist dem Abwehrspieler klar: „Fußball ist natürlich sehr schnelllebig. Ich habe es in den letzten Jahren auch selbst miterleben dürfen. Es passt momentan wirklich sehr gut, aber man kann natürlich nichts ausschließen.“ Baumgartner fügte an: „Es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Es ist aber durchaus möglich, dass ich meine Karriere beim WAC beende.“

(Red.)

Bild: GEPA