Kasper in NHL-Saisonvorbereitung für Detroit auf dem Eis

Marco Kasper ist am Donnerstag im Saisonvorbereitungsspiel der NHL für die Detroit Red Wings auf dem Eis gestanden.

13:24 Minuten lang war der 20-jährige Kärntner beim 0:2 im Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs im Einsatz, der Stürmer macht sich noch Hoffnungen, den Sprung in den NHL-Kader zu schaffen. Er fiel u.a. mit zwei Schüssen aufs Tor auf.

Die Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga beginnt am (heutigen) Freitag und Samstag in Prag mit zwei Spielen der Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils, so richtig startet die Liga dann am Dienstag.

