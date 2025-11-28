Kasper Jörgensen erzielt das Tor der 14. Runde

LASK-Profi Kasper Jörgensen hat das Tor der 14. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Defensivspieler des LASK erzielte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg gegen Sturm Graz den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Jörgensen setzte sich im User-Voting mit 46% der Stimmen vor Manprit Sarkaria (Austria Wien/29%), Nikolai Baden Frederiksen (WSG Tirol/11%), Ercan Kara (SK Rapid/10%) und Simon Seidl (Blau-Weiß Linz/4%)

Alle Kandidaten:

Beitragsbild: GEPA