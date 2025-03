Kasper mit Führungstor bei Red-Wings-Sieg gegen Boston

Marco Kasper hat seine Detroit Red Wings am Samstag in der National Hockey League (NHL) mit einem frühen Tor zurück auf die Siegerstraße geführt. Der Kärntner traf beim 2:1-Erfolg gegen die Boston Bruins in der sechsten Minute nach einem Scheibengewinn in der neutralen Zone zur Führung. Der 20-Jährige hält nun bei 15 Saisontoren und 15 Assists. In den vergangenen vier Spielen hat er drei Scorerpunkte erzielt.

Den zweiten Red-Wings-Treffer erzielte Lucas Raymond (21.). Boston gelang zwei Minuten später durch Morgan Geekie im Powerplay nach einer Zeitstrafe gegen Kasper nur noch das 1:2. Detroit-Goalie Cam Talbot war sonst nicht zu bezwingen. Die Red Wings hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert. Es war erst ihr vierter Sieg in den jüngsten 15 Partien. Mit 74 Punkten aus 73 Partien darf sich Detroit aber immer noch Hoffnungen auf den Play-off-Einzug machen.

Die Edmonton Oilers durften sich im „Battle of Alberta“ auf Leon Draisaitl verlassen. Der Toptorschütze der Liga war beim 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Calgary Flames an allen drei Treffern seines Teams beteiligt. Dem 29-jährigen Deutschen gelang drei Minuten vor Schluss der Ausgleich, in der Overtime schoss er die Oilers zum Sieg. Draisaitl hält nun bei 51 Saisontoren, die Nummer zwei der NHL-Schützenliste, William Nylander von den Toronto Maple Leafs, bei 42.

(APA) / Bild: Imago