Kasper schießt Red Wings auf die Siegerstraße

Mit seinem 14. Saisontreffer hat Marco Kasper die Detroit Red Wings am Montag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) in Utah auf die Siegerstraße geführt.

Der Kärntner machte mit dem 2:1 die Wende perfekt und ebnete den Weg zum 5:1-Endstand – das bei nur 14 Schüssen der Red Wings. Der 20-Jährige hält damit bei 28 Punkten (14 Assists) nach 65 Spielen. Detroit wahrte im Hinblick auf die Play-offs zumindest die Chance auf einen Wildcard-Platz in der Eastern Conference.

Kaspers Landsmann Marco Rossi unterlag mit den Minnesota Wild den Dallas Stars auswärts 0:3. Minnesota führt das Wildcard-Rennen in der Western Conference vier Punkte vor St. Louis weiter an.

(APA)

