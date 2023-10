Kasper spielt vorerst im Farmteam der Red Wings

Österreichs Eishockey-Hoffnung Marco Kasper ist wie erwartet von den Detroit Red Wings in deren Farmteam beordert worden

Der 19-jährige Innsbrucker muss damit noch auf seinen zweiten Auftritt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL warten. Kasper wird für die kommende Saison vorerst bei den Grand Rapids Griffins eingesetzt, für den Tiroler ist es der erste Einsatz in der zweitwichtigsten Liga des Kontinents, der AHL.

Damit ist nur noch Marco Rossi ein NHL-Kandidat. Er steuerte in einem Vorbereitungsmatch für die Minnesota Wild zuletzt einen Assist bei und sollte auch beim Gastspiel von Minnesota bei den Dallas Stars am (heutigen) Samstag zum Einsatz kommen. Die NHL-Saison beginnt am Dienstag.

(APA)

Artikelbild: Imago