Kasper trifft bei Detroit-Sieg: Red Wings festigen Playoff-Hoffnungen
Der Kärntner Marco Kasper hat sich am Freitag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 5:2-Auswärtssieg der Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres in die Schützenliste eingetragen.
Der Stürmer erzielte in der 17. Minute aus der Drehung das 3:0 für die Gäste und stand insgesamt 14:05 Minuten auf dem Eis. Es war bei neun Assists der achte Saisontreffer Kaspers. Mit diesem Erfolg hat Detroit seine Chancen auf die Teilnahme an der „post season“ wieder verbessert.
(APA) Foto: Imago