Kasper trifft doppelt – Detroit wahrt NHL-Playoff-Chance

Der Österreicher Marco Kasper hat am Freitag (Ortszeit) in der NHL die Detroit Red Wings mit zwei Toren zu einem 4:3-Sieg nach Verlängerung bei den Tampa Bay Lightning geführt und seinem Team damit die minimale Chance auf das Play-off erhalten. Der 21-jährige Kärntner Stürmer erzielte in der 13. Minute des dritten Drittels den 3:3-Ausgleich und in der Overtime nach einem Solo über die linke Seite den umjubelten Siegestreffer.

Kasper, der nun bei 18 Toren und 16 Assists hält, überzeugte dabei nicht nur als Torschütze, sondern auch mit einem energischen Auftritt in der entscheidenden Phase. Detroit beendete durch den Erfolg eine zwei Spiele andauernde Niederlagenserie, muss aber die letzten drei Matches der Saison gewinnen – und gleichzeitig auf drei Niederlagen der Montreal Canadiens hoffen, um noch in die K.o.-Runde einzuziehen.

Kasper sprach von „gutem Job“ der Mannschaft

„Wir hatten ein paar bittere Niederlagen, die sehr wehgetan haben“, sagte Kasper. „Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine Mannschaft sind und rausgehen und bei jedem Zug unser Bestes geben. Wir haben das jede Minute versucht, wir haben heute einen guten Job gemacht.“

Patrick Kane und Tyler Motte steuerten die weiteren Treffer für die Red Wings bei. Für Tampa traf Gage Goncalves doppelt, Anthony Cirelli erzielte ein Tor und einen Assist. Lightning-Star Nikita Kutscherow absolvierte sein 800. NHL-Spiel. Die Minnesota Wild mit Marco Rossi unterlagen bei den Calgary Flames mit 2:4.

