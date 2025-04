Kasper und Detroit beenden Saison mit Niederlage

Mit einer Niederlage haben die nicht für das Playoff qualifizierten Detroit Red Wings am Donnerstag den Grunddurchgang in der NHL beendet. Die Toronto Maple Leafs holten sich in der Verlängerung den Sieg mit 4:3. Der Österreicher Marco Kasper steuerte für die Red Wings einen Assist bei.

Insgesamt brachte es der 21-jährige Kärntner Stürmer in seinem ersten NHL-Jahr somit auf 19 Tore und 18 Assists. Er soll nun Österreich bei der Weltmeisterschaft ab 9. Mai in Stockholm verstärken.

(APA)/Bild: Imago