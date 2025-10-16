Kasper und Detroit besiegen NHL-Titelverteidiger Florida

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben ihren guten Saisonstart in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL fortgesetzt.

Die Red Wings feierten am Mittwoch einen 4:1-Heimsieg gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers und nach der Auftaktniederlage gegen die Montreal Canadiens damit den dritten Sieg hintereinander.

Das Team des Kärntner Stürmers ging durch Mason Appleton (23.) und Patrick Kane (30./PP) 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Brad Marchand (35.) fixierten Appleton (59.) und Michael Rasmussen (60.) mit zwei Treffern ins leere Tor den Sieg.

(APA) / Bild: Imago