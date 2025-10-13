Kasper und Detroit besiegen Toronto neuerlich

Der Kärntner Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben zwei Tage nach dem 6:3-Heimsieg auch in Toronto das Duell mit den Maple Leafs gewonnen.

Die Gäste siegten am Montag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL dank eines Last-Minute-Treffers 3:2. Mason Appleton erzielte 45 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer.

Detroit ging durch Kapitän Dylan Larkin im Powerplay (19.) und James van Riemsdyk (45.) 2:0 in Führung, Matthew Knies (48.) und Calle Jarnkrok (54.) schafften für die Maple Leafs den Gleichstand. Trotz 40:15 Torschüssen ging Toronto aber neuerlich als Verlierer vom Eis, weil der im Sommer engagierte Appleton erstmals für Detroit traf.

Später ist auch Marco Rossi im Einsatz, der Vorarlberger empfängt mit Minnesota Wild die Los Angeles Kings.

(APA) / Bild: Imago